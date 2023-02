Manca il nulla osta per poter dare l’addio alla prof Frassinetti

CARPINETI

Continua la dolorosa attesa dei familiari del nulla osta per il rilascio della salma e della cara Franesca Frassinetti, la cui vita brillante, straordinariamente impegnata nel bene comune, si è tragicamente consumata nel rogo della sua auto a seguito di un incidente. Come abbiamo riferito nell’edizione di ieri, la salma della professoressa è tuttora presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Modena per gli esami autoptici. La mamma, le sorelle, il marito, i figli e tutti i familiari, ancora increduli per l’immane tragedia, sono in attesa dell’autorizzazione della Magistratura per poter programmare il funerale della cara congiunta.

s.b.