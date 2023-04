Manca il pediatra Avviso dell’Ausl

di Francesca Chilloni

La carenza di medici di base sul territorio castellese si estende anche ai pediatri di libera scelta, con l’Ausl che ha diffuso un avviso per la ricerca di un medico (anche specializzando) che dia rapida disponibilità a entrare in forza alla Casa della Comunità di Puianello come pediatra di libera scelta a partire dal primo maggio. L’incarico sarà provvisorio, e l’attività lavorativa si svolgerà in un contesto di Medicina di gruppo.

Al professionista si chiede un impegno in attività ambulatoriale da lunedì a venerdì, la disponibilità all’effettuazione di visite domiciliari ai piccoli pazienti e la reperibilità telefonica diurna. È richiesta ovviamente la laurea in Medicina e Chirurgia, con relativa iscrizione all’albo; la specializzazione in Pediatria può essere già conseguita o in corso.

La struttura di via Frassati (accanto alla caserma dei carabinieri) si sta riorganizzando dallo scorso anno in Casa della Comunità del distretto Ausl di Montecchio, anche a partire dalle esigenze dei cittadini emerse durante la pandemia: tra dicembre e gennaio quattro medici di medicina generale del territorio hanno spostato i loro ambulatori nel Centro sanitario polivalente, organizzandosi in una struttura di medicina di gruppo, "Il Glicine", dotata di sala d’attesa, di una segreteria che gestisce anche il Medicup per prenotare direttamente visite ed esami.

La Casa ð 0522335319 oppure [email protected]