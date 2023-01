"Manca la segnaletica tra via Sacco e Vanzetti e via Allende"

Diverse settimane fa, ormai, l’amministrazione comunale di Guastalla ha annunciato l’esecuzione dei lavori di asfaltatura al ponte sulla ferrovia in via Sacco e Vanzetti, con intervento notturno "per non arrecare troppo disagio alla viabilità". Era fine ottobre. Finora, però, non è ancora stata ripristinata la segnaletica sull’asfalto. "Si tratta di una situazione pericolosa che dura da tempo, soprattutto all’incrocio tra via Sacco e Vanzetti e via Allende, all’imbocco del ponte, dove da anni si attende che venga realizzata una più sicura rotatoria", la segnalazione di alcuni cittadini. La situazione peggiora, inoltre, in caso di nebbia oppure di condizioni di scarsa visibilità, maggiormente frequente nel periodo invernale.