Manca la traduzione. Rinviato il processo ad Alicia Piazza

Si sarebbe dovuto aprire ieri il nuovo processo con rito ordinario per Alicia Richter, 52 anni, modella americana e moglie di Mike Piazza, ex patron della Reggiana calcio.

In campo, dall’altra parte, c’è Monica Torreggiani, ex segretaria generale della società sportiva, che si è sentita diffamata dalle parole pubblicate sul sito della Reggiana l’11 aprile 2018 e ha denunciato l’ex lady granata.

Davanti al giudice Giovanni Ghini, ieri l’avvocato Alessandro Simionato ha rimarcato che nessuno degli atti che riguardavano la sua assistita era stato tradotto in inglese, la sua lingua.

Il giudice ha accolto l’eccezione e ha dichiarato nullo l’avviso di fine indagini, disponendo così la restituzione alla Procura degli atti, che dovranno essere stesi anche in inglese.

Torreggiani, assistita dagli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani, si è costituita parte civile.

Lady Piazza è accusata di aver addebitato ingiustamente a Torreggiani sia la sottrazione di fondi mancanti della Reggiana sia la falsificazione delle proprie buste paga.

La modella deve rispondere dello stesso reato anche verso Stefano Compagni, ex presidente, e vice, della Reggiana calcio tra il 2015 e il 2017, che la querelò. In questo caso al vaglio del giudice Francesca Piergallini, ci sono dichiarazioni di poco antecedenti (4 e 8 marzo 2018) rese da Richter dove parlò di "contratti con firme falsificate e situazioni poco chiare".

Lei si è difesa sostenendo che la sua famiglia investì in tutto 10 milioni, parte dei quali "spariti non si sa come"; che vi furono importanti decisioni prese in assenza del marito e che lei volle pubblicizzare il suo pensiero per far capire le anomalie.

al.cod.