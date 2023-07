"Manca personale, speriamo che arrivino presto i sostituiti che hanno promesso"

Dieci agenti sospesi da un servizio che, già di suo, zoppica. In tutto sono 14 i poliziotti del carcere di Reggio Emilia indagati a vario titolo perché avrebbero preso parte, direttamente o coprendo i colleghi, al violento pestaggio di un detenuto tunisino. La giustizia fa il suo corso, com’è logico, ma questa sospensione toglie forze a un sistema stremato dalla carenza cronica di personale, in una struttura che tra l’altro ha dovuto superare prove durissime durante la pandemia. Il carcere reggiano sfiorò lo scoppio di una rivolta a marzo 2020, e nell’aprile 2021 fu a conti fatti quello con più detenuti positivi in Italia (la media era uno su tre). Ora l’inchiesta della Procura apre un altro capitolo a dir poco spinoso: "Da 187 unità in campo siamo arrivati a 177, a fronte delle 230 che sarebbero previste in pianta stabile" riferisce Michele Malorni (foto), 51 anni, segretario provinciale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). Il provveditore per l’amministrazione penitenziaria di Emilia - Romagna e Marche, Gloria Manzelli, si è attivata già dal giorno seguente la sospensione per trovare i sostituti dalle altre province. "Teniamo conto però che nel nostro distretto soffriamo già una carenza di rispettivamente 500 unità in Emilia-Romagna e 400 nelle Marche – precisa Malorni –. Ci auguriamo davvero che i dieci agenti in arrivo riescano a essere tutti operativi il prima possibile". Giulia Beneventi