Mancano 100mila euro per concludere il restauro

Messe prefestive celebrate al santuario della Beata Vergine della Porta, in attesa di ulteriori eventi e incontri per puntare l’attenzione sulla chiesa di via Piave, riaperta dopo un lungo restauro a settembre, che necessita di ulteriori interventi per tornare all’antico splendore. Dallo scorso fine settimana l’antico santuario, dedicato alla figura mariana venerata non solo sul territorio locale, ospita la celebrazione delle messe prefestive, alle 18,30, oltre che la messa festiva delle 8,30. Già nelle scorse settimane la messa delle 18 era stata ospitata nel santuario, ma nella cappellina laterale, situata accanto all’altare maggiore. Ogni giorno sono state numerose le persone che hanno partecipato alla celebrazione, così come sono numerosi i fedeli che si recano a pregare nel santuario, grazie all’apertura garantita da alcune suore.

Ma per concludere gli interventi di restauro mancano ancora circa centomila euro, che il Comitato del locale santuario spera di poter recuperare in tempi brevi attraverso donazioni private. Per questo, in occasione del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, si stanno preparando delle iniziative da proporre proprio nella chiesa di via Piave, cercando di concentrare qui l’attenzione di tanti cittadini, ma anche per sensibilizzare sulla raccolta dei fondi che ancora mancano per coprire l’intero costo degli interventi di riqualificazione e restauro. Proprio a questo stanno lavorando i responsabili del Comitato per il restauro del santuario guastallese, presieduto dall’architetto Stefano Storchi.

Antonio Lecci