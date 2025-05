"Mancano agenti di polizia locale. Ma la priorità è Cantergiani..."

"Berlinguer denunciava la questione morale sugli incarichi già 40 anni fa, cosa direbbe ora di questo Pd reggiano?". Coalizione Civica attacca nuovamente il Partito Democratico e in particolare il segretario Massimo Gazza dopo il suo intervento di ieri sul Carlino. "È la rappresentazione plastica di una politica ormai autoreferenziale – chiosano i consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli (nella foto) – dove si giustificano scelte di potere come se fossero atti ordinari di buona amministrazione. Non c’è traccia di autocritica, né una parola sul merito, sul senso istituzionale o sull’interesse collettivo. Si parla di “equilibri” tra correnti, come se il Comune fosse proprietà privata del Pd e non un’istituzione pubblica al servizio di tutte e tutti".

E ancora una volta criticano la scelta, confermata dallo stesso Gazza, di inserire l’ex capogruppo dem Gianluca Cantergiani nello staff del gabinetto del sindaco Marco Massari: "Ci chiediamo con forza: davvero lo staff del sindaco, già oggi numeroso, foraggiato e dispendioso, aveva bisogno di un nuovo incarico fiduciario? Davvero la priorità è assumere il segretario cittadino del Pd Gianluca Cantergiani, mentre negli uffici comunali mancano agenti della polizia locale, educatori, assistenti sociali e personale tecnico? La risposta, per chi ha a cuore la città e non il proprio partito, è semplice: no. Siamo ben oltre il problema morale della “brutta politica”: qui si assiste a un metodo sistemico in cui l’istituzione viene piegata a logiche interne di partito. È inaccettabile. Come diceva Enrico Berlinguer: “La questione morale non è una questione qualsiasi: essa coincide con la questione politica, oggi in Italia”. Ecco, la questione morale torna prepotente ogni volta che incarichi pubblici vengono utilizzati per risolvere beghe di corrente o per garantire posti agli amici degli amici. Si faccia chiarezza su questo incarico", concludono.