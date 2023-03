"Mancano almeno 15 operatori"

Sembra non esserci pace per la polizia locale della Val d’Enza. Il sindacato Csa contesta le affermazioni del presidente Luca Ronzoni affermando che " il Csa non si è mai permesso di fare riferimento a numero di iscritti o altro anche perchè la democrazia non è di pochi ma è per tutti". A intervenire è Federico Coratella (foto), coordinatore Csa Reggio, che indica una serie di domande in attesa di risposte: "Non è colpa del Csa se nella determina dove si parla di utilizzo per gli incidenti stradali della nuova strumentazione, a oggi inutilizzata, non viene specificato quello che a parole viene detto dal Presidente sull’utilizzo specifico della strumentazione, e non è colpa nostra se risultano ancora delle anomalie sulla mancata dotazione delle Body Cam agli operatori di Polizia locale".

Csa ricorda che il corpo di Polizia locale "necessita di almeno 15 operatori in piu’ rispetto all’attuale organico. Lo spostamento di personale effettuato nelle ultime settimane non risolverà nulla a livello organizzativo. Il corpo ha bisogno di chiarezza su quali siano le priorità dell’amministrazione, che sembrano da quello che vediamo fare prioritariamente cassa (vedi velox fissi) e poco controllo e presidio del territorio (pattuglie scarse). Il corpo di PL non essendo piu’ corpo (numeri di operatori troppo esiguo) secondo i parametri della legge regionale non avrà piu’ accesso a determinati contributi da parte della Regione, quindi meno soldi per far funzionare il corpo di Polizia Locale".