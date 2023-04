Mancano i candidati per il consiglio delle frazioni

È scaduto il termine per presentare le autocandidature per l’elezione dei Consigli di quartiere e delle frazioni a Bagnolo, al voto previsto il 16 aprile per i residenti nel Quartiere 1 Nord-Ovest (quattro candidati), Quartiere 2 Nord-Est (7 candidati), Quartiere 3 Sud-Est (4 candidati), Quartiere 4 Sud-Ovest (6 candidati) e Quartiere 5 Soave (8 candidati). Non ha raggiunto il numero minimo di candidati il consiglio delle frazioni, fermatosi a tre candidature provenienti dalle sole frazioni di Pieve Rossa e San Tomaso della Fossa. Il minimo previsto dal regolamento per le frazioni era di cinque candidature, riferite a Pieve Rossa, San Michele e San Tomaso. "A tutti coloro che hanno colto il valore di spendersi per la propria comunità mettendo a disposizione il loro tempo e candidandosi ai consigli di Quartiere – dice il sindaco Gianluca Paoli (nella foto) – va il ringraziamento dell’amministrazione". Presto saranno comunicate le date e le modalità per presentare i candidati alla cittadinanza.