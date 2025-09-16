Mancano i docenti di sostegno: "Insegnanti, inviateci i curriculum"

Ieri è suonata la prima campanella di inizio lezioni eppure continuano a essere pubblicati interpelli delle scuole per mancanza di docenti. In particolare, la richiesta arriva dagli istituti comprensivi per cattedre vuote tutte alla primaria. Ed è corsa contro il tempo. Ciò che è più grave è che il maggior numero di cattedre vuote riguarda il sostegno alla primaria, interessando la fascia più debole della popolazione scolastica, gli studenti con disabilità. Alla primaria mancavano quasi 200 docenti di sostegno. Alcune scuole hanno già provveduto fra sabato e lunedì scorsi, altre lo stanno facendo. Sempre alla primaria sono vuote anche cattedre di posto comune. Cosa è successo?

Lo spiega il dirigente scolastico dell’I.C. di Novellara, Giovanni Stragapede: "Sono esaurite le graduatorie per il sostegno per l’infanzia e la primaria anche per posti comuni. L‘ Uat ha restituito alle scuole la nomina di questi insegnanti. Noi abbiamo utilizzato le nostre graduatorie e anche di istituti di paesi vicini, ma non c’è stato nulla da fare. Siamo così ricorsi all’interpello che viene pubblicato anche sul sito dell’ Uat, chiunque può vederlo, inviarci il curriculum poi sulla scorta di criteri da noi definiti nominiamo i supplenti. Per questo abbiamo istituito una apposita commissione che seleziona chi ha i requisiti. Ci avvarremo anche di laureandi in Scienze della formazione. Senza sostegno abbiamo 18 alunni, per ora sono seguiti dalle altre maestre in compresenza. Sono già arrivate domande, contiamo di iniziare a nominare".

Le situazioni più critiche riguardano l’I.C. Montecchio, dove alla primaria mancano 21 posti di sostegno, a Novellara ne mancano 18 di sostegno (1 a 14 ore settimanali), a Poviglio-Brescello 13 posti di sostegno (1 a 12 ore settimanali), 3 posti comuni, 1 di inglese, a Cadelbosco Sopra 14 di sostegno (1 di 17 ore) e 1 comune, al Lazzaro Spallanzani (Scandiano): 13 di sostegno (1 di 7 ore), a Casalgrande: 11 di sostegno e 6 comuni e 1 di lingua inglese. A Castelnovo Monti: 1 posto comune per l’infanzia; Kennedy: 2 comuni (uno da 12 ore); Toschi di Baiso: 2 posti comuni; Reggiolo: 6 di sostegno e 1 comune; Manzoni: 8 di sostegno; Guastalla: 5 comuni (1di 20 ore); Gualtieri: 12 di sostegno e 2 comuni; Toschi: 2 comuni ( 1 per 5 ore); Reggiolo: 5 di sostegno e 1 comune; Castellano: 1 posto lingua italiana per stranieri; Carpineti-Casina: 3 comuni (1 di 14 ore) e 6 di sostegno (1 di 5 ore) e 1 comune infanzia (5 ore); Villa Minozzo: 3 posti comuni; Montecchio: 2 comuni; Fermi: 12 di sostegno (3 da 12 ore); Da Vinci: 1 comune; Correggio 2: 4 sostegno, 2 comune (1 per 7 ore); Fabbrico: 2 comune infanzia; Luzzara: 13 posti sostegno; S. Ilario: 9 sostegno e 4 comuni; Rubiera: 2 sostegno (1 primaria e 1 infanzia), Comparoni di Bagnolo: 5 posti sostegno.