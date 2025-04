Mancano i medici di base. Lista unica con le guardie. Sono 209 i posti vacanti: "Colpa del ruolo unico"

La carenza di medici di base, la terrorizzante mole di lavoro per i giovani professionisti e la necessità di strumenti tecnologici per migliorare l’assistenza sanitaria: tutti temi centrali nel dibattito sulla medicina generale. Per cercare qualche risposta, abbiamo parlato con Marina Greci, direttrice del Dipartimento Cure Primarie dell’Ausl di Reggio, che ci fornito un quadro dettagliato della situazione attuale e delle possibili soluzioni.

Dottoressa Greci, qual è la situazione attuale dei medici di base nella nostra provincia?

"Attualmente abbiamo 308 medici di medicina generale, di cui 15 con incarichi provvisori, un numero piuttosto basso. Dei 308, 54 sono corsisti, ma comunque titolari. Recentemente abbiamo pubblicato le zone carenti e i medici interessati potranno fare domanda entro il 20 aprile. Generalmente, gli incarichi vengono assegnati a luglio".

Reggio come è messa in termini di zone carenti?

"Abbiamo circa 40 zone carenti, derivanti dai 15 incarichi provvisori, ai quali si aggiungono 9 o 10 medici settantenni e altri 6 che ci hanno già comunicato l’intenzione di lasciare prima dei 70 anni. Inoltre, ci sono frazioni dove i medici di base hanno deciso di andarsene per aggregarsi a colleghi in medicine di gruppo. Anche in queste zone cerchiamo comunque di garantire la presenza di un medico su richiesta della comunità".

Si può quindi parlare di una carenza di medici di base?

"Con l’introduzione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale, in vigore dal primo gennaio, è stato unificato il ruolo del medico di assistenza primaria. Non esiste più una distinzione tra medici di base e guardie mediche: i nuovi assunti avranno un unico ruolo, con i loro assistiti più un numero fisso di ore da dedicare alle case della comunità del proprio distretto. Ogni medico di medicina generale dovrà garantire 38 ore settimanali all’Ausl, tra attività oraria e attività a ciclo di scelta, con una riduzione progressiva delle ore nelle case della comunità in base al numero di assistiti, fino a un massimo di 1.500 pazienti Quindi più pazienti hanno, meno ore devono garantire".

Questa riorganizzazione influisce sul numero di medici necessari?

"Sì, perché negli anni passati pubblicavamo una graduatoria differente per ogni categoria. Ora la graduatoria comprende sia i medici di medicina generale che le guardie mediche, sommando i posti necessari. Di conseguenza, i numeri sembrano più alti, ma in realtà dipendono dalla somma dei due ruoli e dal nuovo criterio di calcolo del fabbisogno che prevede 1 medico a cicli di scelta ogni 1.200 assistiti e 1 medico a ciclo orario ogni 5.000 assistiti: il calcolo ci porta a pubblicare 209 zone carenti".

Venendo ora alle criticità della categoria, quali sono le principali difficoltà che affrontano oggi i nuovi medici di base?

"La situazione è complessa. Fino a 15 anni fa, un medico appena entrato in servizio iniziava con un numero limitato di pazienti, crescendo gradualmente. Oggi, invece, si parte subito con 1.500 assistiti, che in alcuni casi estremi possono arrivare a 1.800. I giovani medici non hanno il tempo di conoscere i pazienti e molti sono ancora corsisti, quindi impegnati nella formazione. Per loro anche 1.200 assistiti sarebbero troppi, difatti non riescono a seguire le lezioni".

E spesso lavorano da soli...

"Purtroppo sì. Molti non hanno collaboratori e devono gestire tutto da soli: visite, richieste via WhatsApp, email, telefonate. La pressione è enorme e spesso anche noi cittadini esageriamo con le richieste, pretendendo una disponibilità continua. In questo modo diventa quasi impossibile avere una vita privata. E il problema si riflette anche sui pronto soccorso, dove molti accessi potrebbero essere evitati con una migliore educazione e consapevolezza sanitaria da parte delle persone".

Le zone montane soffrono particolarmente questa carenza. Come si sta affrontando il problema?

"In montagna la situazione è effettivamente più critica. A Villa Minozzo, per esempio, abbiamo attivato un Nucleo di Assistenza Territoriale (Nat) per garantire la presenza di medici a rotazione. Ma i numeri parlano chiaro: 126 dei nostri medici di base hanno più di 27 anni di laurea e si avvicinano all’età pensionabile. Con 1.500 pazienti a testa, molti non riescono a prendersi in carico gli ospiti delle case protette".

Ci sono strumenti che potrebbero semplificare il lavoro dei medici?

"Secondo me la medicina generale ha bisogno di un’evoluzione tecnologica. Servirebbero strumenti diagnostici di base come ecografi o elettrocardiografi negli ambulatori, per alleggerire i pronto soccorso e migliorare la qualità dell’assistenza. Anche la telemedicina è fondamentale, perchè permetterebbe di monitorare i pazienti a distanza. Infine, bisognerebbe favorire il confronto diretto con gli specialisti ospedalieri. Alcuni reparti collaborano già con i medici tramite il servizio dello specialist on call e questi confronti hanno dato segnali positivi da ambo le parti".

Quindi oggi il medico di base ha pochi strumenti a disposizione...

"Esattamente. Il medico di medicina generale è una risorsa enorme ma con mezzi limitati. Dobbiamo fornirgli tecnologie adeguate per migliorare la diagnosi e la presa in carico dei pazienti cronici, ridurre i carichi di lavoro, evitando che i pazienti si riversino nei pronto soccorso".