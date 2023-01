Mancano i medici di base, torna in funzione il Nucleo di assistenza territoriale

La carenza di medici di base torna a far riaprire il Nat, il Nucleo di assistenza territoriale, nella zona di Rio Saliceto. Da lunedì prossimo in paese viene riattivato questo servizio, destinato a cittadini e famiglie al momento sprovvisti del medico di base dopo trasferimento o pensionamento di professionisti che erano in servizio nella zona.

Si tratta di un ambulatorio organizzato secondo un modello attivato nei mesi scorsi in vari Comuni, anche nella Bassa. L’attuale carenza di professionisti di Medicina generale non ha consentito l’individuazione di un nuovo medico dopo le dimissioni del dottor Roberto Lamberti. Dunque, a Rio Saliceto riapre il Nat, con medici e infermieri. Sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, per le richieste di ricette, certificati, visite, valutazione pazienti cronici, urgenze, prenotazioni di tamponi.

Le visite avverranno nell’ambulatorio di via XX Settembre a Rio Saliceto. Per ogni informazione è possibile contattare l’Azienda sanitaria locale reggiana. Attualmente sono attivi altri simili Nuclei proprio per fornire il medico di famiglia agli utenti che ne sono sprovvisti. E una simile struttura potrebbe essere attivata presto anche a Rolo e a Fabbrico, dove si prevedono numerosi cittadini senza medico di base in seguito al pensionamento di un professionista attivo su quel territorio.

A Fabbrico si trasferirà presto un medico attualmente in servizio a Rolo, mantenendo però solo una parte di pazienti attuali e potendo accettare solo una parte dei pazienti del collega, fino a un massimo di 1.800 persone. Dunque, non si esclude il ricorso al Nucleo di assistenza territoriale, sperando in una situazione quanto più possibile provvisoria.