"Mancano le castagne? Colpa del clima"

Autunno, tempo di castagne, ultimo frutto del bosco e pane per l’inverno di molte generazioni dei secoli passati: quest’anno il prodotto scarseggia per la troppa siccità, è mancata l’acqua il mese di agosto, le castagne hanno un diametro inferiore e tardano a cadere. Nonostante la maturazione tardiva i paesi dell’Appennino non rinunciano alla tradizionale festa della castagna o del marrone: domenica scorsa la Pro loco di Marola ha acceso il fuoco sotto il grande padellone della piazza centrale distribuendo caldarroste, ha dato il via alla prima tappa di una quasi secolare tradizione, analogamente l’iniziativa proseguirà nelle prossime due domeniche.

Anche Cerrè Sologno ha celebrato domenica scorsa la ‘Festa della Castagna’, domenica prossima sarà Felina a celebrare la ‘Festa del Marrone’, mentre la Pro loco di Cortogno di Casina, che già aveva programmato la ‘Festa del Marrone’ per questa domenica, si è trovata nella necessità di dover rinviare il gustoso evento a domenica 22 ottobre per scarsità di prodotto, ossia i ricci che tardano a liberare i marroni.

La ‘festa della castagna’ è una delle ultime occasioni d’incontro prima dell’inverno dove, attorno alla castagna, ruotano tante altre iniziative dai colori dell’autunno, un modo per stare insieme in allegria: caldarroste, vin brulè, funghi e tanta musica a cui i paesi della montagna non rinunciano, poi a lato ci sono esposizioni e vendite di prodotti tipici e non mancano mai stand gastronomici.

Quest’autunno le prime feste delle castagne sono un po’ sofferte per carenza di prodotto dovuta all’andamento stagionale non certo favorevole al castagneto: pioggia e siccità nei tempi sbagliati. L’esperto castanicultore Ivo Rondanini di Carpineti, che da pensionato sta curando un bosco di marroni di fronte alla chiesa di Santa Caterina di Carpineti, spiega le ragioni di questo ritardo. "La maturazione delle castagne quest’anno ha un ritardo di circa 10 giorni – afferma Rondanini – solo adesso cominciano ad aprirsi i ricci e a cadere le prime castagne. Il frutto ha anche dimensioni più piccole rispetto all’anno scorso quando un marrone bello poteva pesare anche 36 grammi. Ci sono stati due eventi stagionali che hanno penalizzato: il primo dovuto all’eccessiva pioggia nei mesi di maggio e giugno durante la fioritura del castagno, l’ultimo albero del bosco a fiorire; il secondo evento negativo è quello dell’eccessiva siccità verificatasi nei mesi di luglio e agosto che, fra l’altro, continua tuttora. La castagna per crescere ha bisogno dio acqua in agosto, solo se piove a Ferragosto il ciclo può avere il suo naturale sviluppo. Se non piove il riccio si chiude e non cresce. Anche adesso il riccio ha bisogno almeno dell’umidità della notte per aprirsi e rilasciare il frutto, altrimenti resta chiuso e diventa secco poi cade assieme alle foglie. Indubbiamente con questo andamento stagionale, del tutto anomalo, anche il prodotto è inferiore".

Settimo Baisi