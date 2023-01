Mancano le recinzioni e altre sono pericolose Sanzionato dai Nas un allevamento reggiano

I Nas hanno setacciato tre canili e un canilegattile intercomunale tra Modena, Reggio e Parma. È nella nostra provincia quello con la violazione più grave: non solo come gli altri tre non aveva installato la recinzione aggiuntiva inclinata antiscavalcamento, fondamentale per legge. Anche le reti installate non erano a norma, poiché i box presentavano evidenti sporgenze acuminate, assai pericolose per l’incolumità degli animali. In provincia di Parma, in due distinti caniliallevamenti, sono state riscontrate irregolarità nella gestione delle carcasse degli animali d’affezione; in uno è stato accertato che i corpi erano di fatto sotterrati invece che smaltite secondo quanto previsto dalla normativa; nell’altro si è manifestata la mancata predisposizione di idonee procedure per lo smaltimento. Questa struttura peraltro è risultata priva di autorizzazione, subendo così il sequestro di 9 cani di razza Pastore Tedesco.

Le operazioni sono figlie di un’intensificazione delle attività di controllo su tutto il territorio nazionale che i Nas hanno concordato con il ministero della salute per accertare il benessere dei nostri amici a quattro zampe: in Italia sono risultati irregolari 244 canili (27% delle ispezioni), con 29 violazioni penali e 230 illeciti amministrativi. Sequestrati 26 strutture e 871 quadrupedi.