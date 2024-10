"Mancano nuove giostre per i bimbi"

Giovane notaio e mamma, spesso al parco con il marito e il loro piccolino, Alice Bulgarelli apprezza molto l’oasi verde urbana e la sua grandezza: "Siamo frequentatori abituali, veniamo sempre qui. È splendido in giornate come questa, lui si diverte – indicando suo figlio – e noi ci rilassiamo. Non abbiamo quasi nulla di cui lamentarci. Il parco è molto piacevole, accoglie tanti bambini di famiglie diverse ed è bello vederli tutti insieme". Michele Palmira, compagno di Alice, docente all’Università di Madrid, aggiunge: "Mancano nuove giostre per i bambini più piccoli. Perché non c’è tanta varietà. I giochi sono sempre quelli, non li rinnovano mai e questa mancanza di offerta rappresenta un po’ la lacuna del parco. Un peccato perché i Giardini sono vasti, attrattivi e ricchi di vegetazione. Un piacere venirci".