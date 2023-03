Mancano riscontri, assolto dall’accusa di essersi strusciato sulla donna

Lui era accusato di aver strusciato una decina di volte le parti intime contro il fondoschiena di una donna, nel periodo in cui erano entrambi ospiti di un affittacamere a San Martino. A seguito della denuncia sporta, i carabinieri hanno avviato le indagini: l’uomo, 48 anni, di origine leccese, è stato chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale.

In udienza preliminare, davanti al giudice Luca Ramponi, all’esito del processo con rito abbreviato, ieri l’imputato è stato assolto dall’accusa più grave, per la quale il pm aveva chiesto 2 anni di pena. È stato invece condannato a 2 mesi per aver aggredito il compagno di lei, dandogli un pugno al volto e un calcio alla mano per i quali era stata formulata una prognosi di cinque giorni.

La donna, costituita parte civile, sosteneva di aver subito ripetuti sfregamenti che, a suo dire, erano avvenuti tra l’agosto e l’ottobre 2021, quando lui approfittava dell’assenza di altri ospiti negli spazi comuni della struttura.

Secondo il pm, il suo racconto era attendibile.

La difesa, affidata all’avvocato Gisella Mesoraca, ha sostenuto che la donna non aveva indicato tempi e luoghi delle molestie e che mancava qualsiasi riscontro al suo racconto: da qui la richiesta di assoluzione, accolta dal gup.

al.cod.