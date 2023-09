"Mancano sessanta autisti per i nostri bus"

"Esprimiamo forte preoccupazione per il riavvio del servizio di trasporto scolastico nel nostro territorio a causa delle strutturali e mai ripianate carenze organiche del personale autista". Una vexata questio quella che sollevano, alla vigilia della riapertura degli istituti scolastici, le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, che mettono l’accento sulle difficoltà che gravano su tutto il Trasporto pubblico locale reggiano rischiando di impattare pesantemente sul servizio che sarà erogato a cittadini e studenti.

"Davanti a criticità ancora da sanare, a partire proprio da questo mese rilanceremo l’azione sindacale sui problemi del Tpl della provincia in particolare dalla mancanza di organico costante, sarebberoinfatti almeno una sessantina in più gli autisti necessari – spiegano i sindacati – e lo faremo iniziando con la somministrazione di un questionario di ricerca che sarà rivolto a tutto il personale dipendente delle aziende che fanno trasporto pubblico: sarà un modo per indagare nel dettaglio lo stato dell’arte, per entrare nelle specifiche problematiche che vedono i lavoratori di questo settore in sofferenza".

"I risultati del questionario saranno poi resi pubblici e saranno alla base delle successive azioni da mettere in campo" concludono i sindacati dei trasporti.