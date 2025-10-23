Mancasale, ecco una vera ciclabile. Sei chilometri in mezzo al verde

Reggio sempre più sostenibile e a misura di bicicletta. Non soltanto pensando alla due ruote come mezzo nel tempo libero, ma anche e soprattutto come veicolo di trasporto legato alla quotidianità, per recarsi a scuola e al lavoro.

Procede l’impegno del Comune nell’attuazione del BiciPlan 2024, lo strumento che si sta occupando della pianificazione della mobilità ciclabile, all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile. E ieri mattina sono stati inaugurati altri 6 chilometri di pista ciclabile, che vanno a collegare quella già esistente in via Gramsci, dalla stazione Mediopadana al confine con il Comune di Bagnolo.

Una pista la cui progettazione e realizzazione ha puntato in modo particolare agli aspetti legati alla sicurezza (doppia carreggiata, ampia, distante e su un piano diverso rispetto alla carreggiata stradale, dotata di un efficace impianto di illuminazione) e di comfort (il manto ha una colorazione chiara, capace di respingere i raggi del sole nelle giornate calde).

L’inaugurazione del nuovo percorso è stata anche occasione per fare il punto su progetti e investimenti da parte del vicesindaco con delega ai lavori pubblici Lanfranco de Franco, dall’assessora alle politiche per il clima e la mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini e dalla dirigente del servizio Infrastrutture stradali e reti Ursula Montanari.

"Ci troviamo di fronte a un investimento significativo che supera i 34 milioni di euro sul tema della ciclabilità – ha detto Lanfranco De Franco – realizzato grazie a Pnrr e contributi regionali, a cui si aggiungono risorse comunali pari a 13 milioni. Si tratta di lavori che valorizzano la rete ciclabile cittadina come valida alternativa all’uso dell’auto e che consentiranno di rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti di pedoni e i ciclisti che decidono di muoversi in modo sostenibile e di tutti quei lavoratori che quotidianamente scelgono la bicicletta per spostarsi verso i distretti produttivi cittadini, come Mancasale. Siamo poi in trattativa con il Comune di Bagnolo per unire le due ciclabili". "Si tratta di interventi importanti – ha aggiunto Carlotta Bonvicini – che ci permettono continuare a dare attuazione al Biciplan e confermiamo l’impegno a rafforzare gli investimenti dedicati alla manutenzione dell’esistente".

La rete ciclabile di Reggio è oggi composta da 275,7 chilometri di piste di cui 100 chilometri di ciclovie+superciclabili (rete portante del Biciplan 2024), corrispondenti al 62% della rete pianificata dal nuovo Biciplan e 36 chilometri di percorsi immersi nel verde (Greenway). Nell’ambito delle progettazioni con fondi Pnrr è in corso il completamento delle ciclovia 1 e 2 San Lazzaro-centro città, lungo via Emilia Ospizio, per il miglioramento dei collegamenti ciclabili fra polo universitario San Lazzaro e stazione.

L’impegno per rendere la rete ciclabile cittadina come alternativa all’uso dell’auto ha visto realizzare e avviare – da inizio mandato di questa consiliatura - opere per 9.289.277 euro: di cui 6.943.277 fondi Pnrr e Foi (fondi opere indifferibili), 400.000 euro di contributi regionali e 1.685.774 stanziati dalla Provincia. Nello stesso periodo è stata completata la progettazione di opere connesse alla ciclabilità per un totale di 24.179.185 euro, di cui 12.006.000 Pnrr e Foi e 688.930 di fondi regionali.

Nei primi mesi del 2026 partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica, finanziato con fondi del Comune e del Ministero dell’Interno (ex Pnrr). Partirà nel 2026 anche la realizzazione del nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale di collegamento tra il Campus San Lazzaro e il nuovo Parco dello Sport, nell’ambito della più ampia riqualificazione urbana dei quartieri Ospizio e San Lazzaro finanziato da fondi propri e Ministero dell’Interno (ex Pnrr) per un investimento complessivo di 4.296.000 euro.

Anche nei prossimi anni l’attenzione sul mondo della ciclabilità sarà alta. Sono infatti state stanziate le risorse per numerosi interventi, tra cui quello su via Freddi a Codemondo, in via Sottili, e per la realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Modolena a San Rigo . Prevista inoltre la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e la messa in sicurezza dell’attraversamento del parco del Crostolo con via Bedeschi.

Stella Bonfrisco