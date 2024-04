"Mancata pulizia degli scoli. Si allaga parte della strada"

Un piccolo canale si forma a ogni abbondante precipitazione a ridosso di via Imperiale inferiore, a Lentigione di Brescello. Con la strada non particolarmente larga, per evitare di finire nell’acqua, i veicoli sono spesso costretti a spostarsi verso il centro della carreggiata, con il rischio di invadere la corsia opposta. "La situazione non è assolutamente da sottovalutare – dicono alcuni cittadini nel segnalare la questione – e ci risulta che la causa sia legata alla mancata pulizia delle bocchette di scolo dell’acqua piovana".

L’acqua, dunque, resta su parte della strada e costituisce un pericolo per chi la percorre. La carreggiata non è larghissima e i veicoli che vanno in direzione Lentigione per evitare le pozzanghere tendono a invadere l’altra corsia di marcia, con il rischio di incidenti se dovesse arrivare qualche vettura dalla parte opposta. Un rischio anche per coloro che transitano in moto, che possono trovarsi le grosse pozzanghere all’improvviso, all’uscita di una curva, senza adeguata visuale per la presenza dell’argine. Un simile problema era stato evidenziato tempo fa pure sull’argine maestro fra Brescello e Boretto, con alto rischio di incidenti.