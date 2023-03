"Mancate assunzioni Comune esternalizza"

"Mancata attenzione" nella gestione del turnover, con una riorganizzazione di servizi "per i quali vengono avviati processi di esternalizzazione" e la "rinuncia, di fatto, a una visione pubblica dell’erogazione". E questo è solo "un parziale elenco di ciò" che non va. Lo segnalano i sindacati della funzione pubblica a Reggio, precisando che il trend riguarda appunto anche il Comune capoluogo, "nonostante negli anni si sia caratterizzato come un’eccellenza nei servizi erogati" alla cittadinanza. "È da tempo ormai che la giunta comunale delibera dei piani assunzionali la cui attuazione viene sempre rinviata. I concorsi sono banditi tardivamente e l’espletamento delle prove concorsuali avviene molto al di là nel tempo", sottolineano Paolo Consolini della Fp-Cgil e Fabio Bertoia della Cisl-Fp. "Ad esempio i servizi sociali, assieme a difficoltà organizzative, lamentano un aumento dei carichi di lavoro e una carenza cronica di personale". Lo stesso problema riguarda il servizio culturale con il calo "in modo drastico la presenza di proprio personale dipendente sostituito da personale esterno". Officina Educativa, invece, a causa delle mancate sostituzioni "non saprà come affrontare il prossimo anno scolastico o come continuare con importanti progetti che hanno dato lustro al servizio e alla città". L’Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia ormai all’interno dei propri uffici non ha più personale amministrativo e tecnico per garantire la gestione ordinaria". Per il personale educativo, invece, a causa di vincoli di finanza pubblica "l’Amministrazione ha in mente tra le possibili soluzioni quella di non gestire più direttamente alcuni servizi. Questa esternalizzazione dovrebbe riguardare circa 70 dipendenti assunti attualmente con contratto a tempo determinato dall’Ente". Per il 14 marzo è stata calendarizzata un’assemblea del personale della stessa Nidi e Scuole "per discutere le eventuali forme di mobilitazione da mettere in campo".