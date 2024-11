Mancate coincidenze, pendolari in ritardo nella Bassa

Bagnolo (Reggio Emilia), 22 novembre 2024 - Quella di ieri è stata l’ennesima giornata da incubo per i pendolari della linea Reggio-Guastalla che, a causa di lavori di manutenzione tra Bagnolo e la città, si sono trovati di fronte a soppressione di treni, autobus sostitutivi, coincidente non rispettate ed evidenti ritardi nell’arrivo a destinazione. Problemi sono stati segnalati non solo al mattino ma anche nel primo pomeriggio, per il rientro a casa di tanti studenti e lavoratori. C’è anche chi è stato costretto ad attendere la corsa successiva per poter arrivare a casa. Mentre alcuni hanno chiesto di essere raggiunti da parenti e amici per poter rincasare con veicoli privati. In alcuni casi il disagio è stato provocato dalla mancata attesa del bus sostitutivo, partito in orario senza aspettare l’arrivo del treno, in ritardo di pochi minuti, per poter compiere la tratta fra Bagnolo e Reggio. In questi giorni non va meglio a chi usa il servizio di autobus o le auto tra la Bassa Mantovana, Parmense e Reggiana a causa di lavori sul ponte del Po tra Boretto e Viadana, con colonne infinite negli orari di punta e ritardi nell’arrivo al lavoro e a scuola.