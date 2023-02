Mandano lettera al Comune con la ’mappa’ del degrado

Staccionata piegata, rifiuti sparsi un po’ ovunque, situazioni di degrado generale a cui occorre far fronte. Vengono segnalate dai volontari del gruppo Plogging Guastalla, che spesso si attiva per ripulire aree pubbliche da rifiuti e degrado. All’amministrazione comunale guastallese è stata inviata una lettera che evidenzia le problematiche riscontrate dopo l’ennesima azione di pulizia effettuata dai volontari nei giorni scorsi, in particolare nel quartiere vicino l’ospedale.

"Abbiamo raccolto rifiuti di vario tipo nei prati, fino a scarti organici tra le siepi del parco, che offrono la possibilità di nascondersi, usando l’area come latrina o per consumare droga. Ci sono infatti sigarette sbriciolate sotto le panchine, accanto ai giochi per i bambini, oltre a bottiglie di plastica tagliate per essere usate nel consumo di droga".

Preoccupante pure la situazione al cavalcaferrovia di via Sacco e Vanzetti. "Nonostante le segnalazioni del passato, rimangono giacigli di senzatetto, con timori per coloro che passeggiano coi cani o fanno attività fisica nella zona del laghetto. Un degrado inaccettabile. Oltre a bottiglie, lattine e rifiuti vari, la zona è una latrina con residui umani ben visibili. La zona deve essere resa sicura e ripulita una volta per tutte".

Il gruppo Plogging Guastalla segnala inoltre la necessità di intervenire contro l’abbandono di rifiuti al piazzale Ragazzi del Po, i piazzali di alcuni supermercati, la zona industriale di San Giacomo, viale Po, la zona dietro l’Hospice, il parcheggio dell’ospedale, i giardinetti di Pieve…

Antonio Lecci