Manfredi e i segreti della forma. Excursus dedicato al pittore reggiano

‘Alberto Manfredi - La Bellezza della forma’ è il titolo della ricca retrospettiva che la galleria 13 – arte moderna e contemporanea, sita in via Roma 34/b, dedica all’importante artista reggiano, visibile fino al 28 giugno. In mostra sono esposti olii e acquerelli dal 1967 al 1998, pezzi davvero unici pubblicati ed esposti nelle più importanti mostre monografiche dell’artista.

Alberto Manfredi è un pittore molto caro alla galleria13, che fin dagli anni ‘70 l’ha sostenuto e operato per diffondere il suo lavoro in Italia e all’estero; e nonostante siano trascorsi molti anni da allora e siano molti gli artisti passati per la galleria, il fascino che le opere di Manfredi esercitano resta immutato e unico nel suo genere. Alberto Manfredi (1930–2001) è stato un artista italiano la cui opera pittorica si distingue per una raffinata sensibilità figurativa e una costante ricerca poetica. Nato a Reggio Emilia, Manfredi ha attraversato il secondo Novecento mantenendo uno stile unico e personale, al di fuori delle mode e delle avanguardie più dirompenti, rimanendo però profondamente contemporaneo nel suo linguaggio espressivo. I suoi soggetti prediletti spaziano dalla figura femminile — centrale nella sua produzione — a nature morte, paesaggi e interni domestici, sempre pervasi da un senso di intimità e silenzio. Info: 3402397567 | info@galleria13.com.

l. m. f.