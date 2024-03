Manfredotti si fa strada. Convocato in nazionale U16

Il settore giovanile della Pallacanestro Reggiana continua a produrre talenti di livello. L’ultimo in ordine di tempo risponde al nome di Luca Manfredotti, guardia-ala classe 2008 di 197 cm, convocato dal coach dell’Italia Under 16 Alberto Buffo per il prossimo raduno azzurro, in programma a Caorle dal 27 al 30 marzo per sfidare i pari età della nazionale croata. Un appuntamento importante in vista degli Europei di categoria che verranno disputati dal 9 al 17 agosto ad Heraklion (Grecia). Manfredotti che sta facendo benissimo in Under 17 e 19, ha ottime possibilità di far parte della spedizione azzurra che si gioca il titolo continentale partendo dal Girone D con Grecia, Israele e Croazia.

f.p.