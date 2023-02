Manfrin condannato per stupro di gruppo

C’è anche Gianni Manfrin tra i cinque calciatori condannati a sei anni di reclusione per aver abusato di una giovane universitaria a Verona, nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020. L’ex difensore della Reggiana, in granata nella stagione 201718, è stato ritenuto colpevole dal giudice, nonostante come tutti gli imputati si fosse proclamato innocente.

I fatti. Di ritorno da una partita a Cesena disputata con la maglia della Virtus, squadra in cui Manfrin milita tutt’ora, uno dei cinque atleti (suo compagno tra i banchi) avrebbe invitato nel proprio appartamento per una pizza insieme ai compagni la vittima: quest’ultima, tuttavia, sarebbe stata indotta a bere parecchio, fino a perdere lucidità, prima che i presenti approfittassero di lei dandosi il cambio, mentre uno filmava con i cellulari. Gli avvocati degli accusati hanno basato la loro difesa sul fatto che la ragazza fosse lucida e consenziente, ma la sentenza di rito abbreviato della gup Paola Vacca ha confermato la pena richiesta dalla pm Elisabetta Labate: nella condanna si parla di violenza sessuale aggravata, commessa abusando delle condizioni di inferiorità psico-fisica della parte offesa, in stato di alterazione per l’eccessiva assunzione di alcol.

Oltre a Manfrin, sono stati condannati Stefano Casarotto, Edoardo Merci, Daniel Onescu (che non ha partecipato alla violenza ma riprendeva coi cellulari) e Santiago Visentin, che milita in Serie B nel Cittadella: proprio l’argentino, incredibile ma vero, è a processo anche a Belluno per lo stesso reato, per un fatto avvenuto quest’anno a Belluno durante una festa.

Manfrin, classe 1993, nativo di Este, era arrivato a Reggio dopo un biennio ad Alessandria, collezionando 16 presenze in campionato (con un’autorete a Gubbio) e 5 nella cavalcata playoff, con la splendida rete del provvisorio 1-1 siglata nell’andata dei quarti di finale col Siena, poi vittorioso al ’Franchi’ nella serata che fa segnare la fine dell’era Piazza, dopo la scandalosa direzione di gara del fischietto Perotti. Rimasto libero dopo la ripartenza della Reggiana dalla D, si accasa alla Virtus Verona, dove milita tutt’ora: due sabati fa era in campo dal 1’ nel kappao interno degli scaligeri con il Novara, gara che rischia di essere l’ultima della sua carriera.

Damiano Reverberi