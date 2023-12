Manghi (Iv): : "E la polizia in via . IV Novembre?"

(...) So che troppe persone subiscono aggressioni, troppi rientrano da una vacanza per trovare la casa devastata, in certe zone della città bande di ragazzini sporcano e lasciano una scia di atti vandalici. Non serve inasprire le pene. Serve esserci, illuminare le strade, accorrere alla prima richiesta di aiuto, pattugliare gli angoli bui. È certamente compito delle forze dell’ordine mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza della città. Ma il controllo delle situazioni di disagio, residenze irregolari, occupazioni abusive di autorimesse e cantine, spetta anche agli enti locali. Sono state “risanate” le ex reggiane, ma il disagio si è semplicemente spostato più in là. Le ricette non sono ovviamente facili. Frasi ad effetto non funzionano. Ma, ripeto, bisogna esserci. Ovunque, perché non si creino nuove terre di nessuno. Sempre, perché le iniziative sporadiche mostrano il vuoto appena terminate. Occorrono pattuglie sulle strade e non negli uffici, presidi e servizi delocalizzati, controlli veri ed effettivi su espulsioni e fogli di via, controlli ma anche soluzioni vere e non provvisorie per le situazioni di disagio economico e mentale. Creare una cultura della legalità non vuol dire solo fare convegni o dare multe. Occorre lavorare con le scuole contro le baby gang, anche con presidi permanenti. Siamo crollati nelle classifiche della qualità della vita soprattutto per cultura e sicurezza. È il momento di invertire la tendenza, coi fatti e non a chiacchiere. Peccato per tutti noi che finora l’amministrazione non abbia nemmeno provato a cambiare passo, nemmeno con le chiacchiere. Non abbiamo avuto il piacere di una sola azione da parte dell’assessore alla sicurezza (e nemmeno troppe risposte a parole). P.S. Quando avremo la sede della polizia locale in via IV Novembre che doveva risolvere definitivamente i problemi di vivibilità della zona?

*presidente Italia Viva Reggio