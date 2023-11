’Mangia, bevi, ama’ in libreria ’La morte e la fanciulla’ a Correggio

· Oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, la presentazione del libro "Mangia, bevi, ama" di Andrea Casadio (scrittore e autore tv) con la partecipazione di Saverio Migliari (caposervizio del Carlino Reggio) e Alberto Grandi. Il libro è un atto di accusa ironico e provocatorio contro tutte le mode del "vivere sani e belli". Il libro è edito da Winsbert House by Aliberti.

· Oggi alle 11,30 all’osteria Sotto Isolato, in galleria Cavour, all’Isolato San Rocco in centro a Reggio, in programma un incontro con Franco Cardini, tra i maggiori storici italiani, docente universitario che si intrattiene col pubblico parlando dei suoi ultimi libri "Il declino dell’Occidente" e "Demoni in Terrasanta", in dialogo con Andrea Nanetti. Dopo l’incontro (a ingresso libero) è possibile pranzare con l’ospite.

· Stasera alle 21 la rassegna "Idee di Classica" alla sede di "Idee di gomma" in via del Carmine a Correggio, ospita un evento con protagonista "La morte e la fanciulla" di Schubert, accostato ad una prima esecuzione assoluta per quartetto del compositore Antonio Macaretti, commissionata da Ensemble Concordanze. A eseguire il programma Giacomo Scarponi ed Elena Maury (violini), Corrado Carnevali (viola) e Mattia Cipolli (violoncello), pronti a toccare il pubblico nel profondo, parlando di luce, oscurità, dolce fanciulla e "l’oscura Morte".

· Stasera alle 21 alla biblioteca di Sant’Ilario d’Enza viene presentata la nuova edizione della tragedia "La Sophonisba" scritta nel 1524 da Giovan Giorgio Trissino. Intervengono i curatori Rossella Guberti e Luca Manini, con le voci narranti di Julia Rossi e di Filippo Borghi.

· Oggi si chiude la fiera di Santa Caterina a Scandiano con le promozioni del luna park, alla rotonda del parco della Resistenza, con l’offerta 2x1 sulle varie attrazioni.

