Mani al collo e pugni al suo datore di lavoro

Non avrebbe trovato collaborazione dal datore di lavoro per una variazione nell’orario di attività in azienda. E così è nato un diverbio, inizialmente verbale, fra il titolare e un operaio. Diverbio che è poi sfociato in violenza e minacce, con l’operaio che è stato denunciato dai carabinieri di Novellara per lesioni personali e minacce.

L’episodio in questione si è verificato poco meno di un mese fa in un’azienda novellarese. Un uomo di 45 anni, residente nel Reggiano, avrebbe chiesto una modifica all’orario di lavoro. Ma non sarebbe stato accontentato dal titolare dell’azienda. La reazione dell’operaio è stata quella di gettare un pezzo di ferro sul bancone di lavoro del titolare, di 49 anni. Lo stesso che ha poi scritto una lettera di richiamo formale indirizzata al dipendente. Lo scritto non ha sortito alcun risultato: l’operaio ha stracciato la lettera senza neppure leggerla, per poi aggredire il titolare. Secondo l’accusa gli avrebbe messo le mani al collo per poi colpito con un pugno. "E non finisce qui", gli avrebbe detto con tono minaccioso. La vittima si è poi recata in ospedale per farsi medicare, uscendo dal pronto soccorso con un referto medico di pochi giorni di prognosi. Quanto basta per avviare le indagini dei carabinieri. Al termine della raccolta di alcuni elementi (tra cui diverse testimonianze), i militari dell’Arma hanno denunciato alla magistratura il presunto aggressore, chiamato a rispondere di lesioni personali e minacce.

Antonio Lecci