Manifatturiero in calo: è allerta: "Ora servono interventi mirati"

Il settore manifatturiero reggiano ha chiuso il 2024 con un deciso rallentamento. Secondo l’ultima indagine congiunturale del Centro Studi di Unindustria Reggio Emilia, il quarto trimestre ha registrato risultati negativi su tutti i principali indicatori, segnalando una crescente difficoltà per le imprese nel mantenere i livelli produttivi e acquisire nuovi ordini, sia sul mercato interno che su quello estero. Uno dei dati più preoccupanti riguarda la produzione industriale, che ha subito un calo del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una flessione significativa che si riflette anche sui livelli di fatturato complessivo, in diminuzione dell’11% su base annua. Particolarmente colpito il mercato interno, che registra una diminuzione del 12,1%, mentre il fatturato estero segna una contrazione dell’8,8%.

La debolezza dei principali partner commerciali, come Germania e Francia, insieme alla crisi del settore automobilistico e all’aumento dei costi energetici, sono solo alcuni dei fattori responsabili. Inoltre, la prospettiva di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti potrebbe ulteriormente aggravare la situazione, considerando che il mercato americano rappresenta il terzo sbocco più importante per l’export reggiano. Più della metà delle imprese intervistate (56,6%) ha segnalato un calo degli ordinativi rispetto all’anno precedente, un chiaro segnale di una domanda globale in contrazione.

Sebbene l’occupazione abbia mostrato una tenuta maggiore rispetto ad altri indicatori, con una riduzione contenuta allo 0,6%, il ricorso agli strumenti di integrazione salariale è rimasto elevato, a dimostrazione delle difficoltà che molte aziende stanno affrontando. Guardando al futuro, il primo trimestre del 2025 si prospetta all’insegna della prudenza. Il 51,9% delle imprese prevede una stabilità dell’attività produttiva, mentre il 30,8% teme un ulteriore calo. Solo il 17,3% si aspetta una ripresa.

A commentare il quadro generale è Vanes Fontana, direttore Generale di Unindustria Reggio Emilia: "I dati evidenziano un quadro di forte incertezza e instabilità. Le minacce di nuovi dazi e l’aumento dei costi energetici rappresentano due fattori critici per l’industria italiana ed europea. Le imprese rischiano di trovarsi in una situazione di maggiore pressione sui costi, con il pericolo di una contrazione dei margini e di una perdita di competitività".

Secondo Fontana, per affrontare queste sfide sarà fondamentale un intervento mirato da parte delle istituzioni: "In questo scenario, è fondamentale che le politiche economiche e industriali a livello europeo e nazionale si concentrino su misure di sostegno alle imprese, incentivando l’innovazione, la transizione energetica e la diversificazione dei mercati di esportazione, per mitigare gli effetti negativi e promuovere la resilienza del settore industriale".