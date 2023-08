Manifestazione al Taglione per la diga di Vetto

’Diga per la Val d’Enza’. Mercoledì 16 agosto, al mattino, i sostenitori della costruzione dell’invaso organizzano una manifestazione e invitano a presentarsi ’in tanti al Taglione - Stretta di Vetto d’Enza’. L’obiettivo è sostenere "la costruzione, in tempi brevissimi, della Diga Val d’Enza di 180 milioni di mc (150 milioni per Usi plurimi + 30 milioni per Laminazione), affidando i lavori a un commissario e in ’project financing’ con investitori privati (che ci sono!). Un’opera per il territorio e la salute dei cittadini".

Si parteð 3282776268 (Lino).