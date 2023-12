Manifestazione per la Palestina domani in piazza

"Per Gaza, per la Palestina, per la nostra dignità". Anche l’Appennino si mobilita per dire no al genocidio dei palestinesi e all’estensione della guerra in Medio Oriente, con una manifestazione in programma domani in piazza della Resistenza a Felina, organizzata da un gruppo definitosi "Cittadini per Gaza". Il ritrovo è previsto in piazza alle 18, a seguire si svolgerà un corteo fino al Monumento ai Caduti in via Kennedy, a Cà Bernardi. "Le immagini che da oltre sei settimane arrivano da Gaza e dalla Palestina – precisano gli organizzatori –, stanno scuotendo non solo il mondo, ma anche le nostre coscienze. Assistiamo a un conflitto in cui decine di migliaia di civili non sono né un ‘danno collaterale’ né un male necessario, ma il vero bersaglio di atti di pulizia etnica e di genocidio, giustificati con ‘operazione antiterrorismo’. Questi atti costituiscono un crimine contro l’umanità secondo il diritto internazionale e un affronto alla dignità umana". Sottolineano poi che "non è solo per la vita dei palestinesi e la pace nel Medio Oriente" per cui "è giusto essere in piazza", ma anche perché "le decisioni dei poteri nazionali e sovranazionali investono le nostre vite".

g. s.