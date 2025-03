Manifestazione Reggio Emilia, la risposta ai ‘Patrioti’: al corteo antifascista aderiscono in 155 tra enti circoli e associazioni

Reggio Emilia, 28 marzo 2025 – Saranno 155 tra organizzazioni, centri sociali, circoli, cooperative e associazioni a scendere in piazza domenica per la ‘manifestazione antifascista’ in risposta al corteo organizzato da Casapound e dalla “Rete dei Patrioti”, formazione nata da una scissione di Forza Nuova.

L’iniziativa, che ha raccolto subito un’ampia adesione, è stata promossa congiuntamente da istituzioni e realtà della società civile. Tra i principali organizzatori figurano Anpi, Alpi, Apc e Anpc, che hanno collaborato con Comune, Provincia e le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, oltre ad associazioni come Libera, Arci, Auser, Anteas, Istituto Cervi e Istoreco. A supportare la mobilitazione ci sono anche tutti i 42 comuni della provincia reggiana.

Il corteo partirà alle 16.30 con il ritrovo in viale Montegrappa, all’incrocio con via Emilia San Pietro, per poi partire alle 17 e attraversare prima via Emilia e poi via Mazzini, fino a raggiungere piazza della Vittoria. Qui, dopo la deposizione di una corona al monumento della Resistenza, seguiranno gli interventi dei promotori e la lettura di alcuni testi antifascisti a cura dell’attrice Elisa Lolli.

Quella indetta dal Comune però non sarà l’unica contromanifestazione antifascista della giornata. Un secondo corteo, organizzato dai centri sociali di estrema sinistra Lab Aq16, Casa Bettola e Città Migrante, partirà dal lato tribuna del Mirabello per avvicinarsi il più possibile a piazzale Marconi, luogo in cui dovrebbe culminare anche la manifestazione di Casapound e della “Rete dei Patrioti”.

Tre cortei in concomitanza che saranno attenzionati dalle forze dell’ordine che disporranno un massiccio presidio volto a scongiurare qualsiasi tensione e scontro.

I dettagli della ‘manifestazione antifascista’ sono stati illustrati ieri in una conferenza stampa in municipio a Reggio. “Sono soddisfatto della reazione della nostra città – ha dichiarato il sindaco Marco Massari –. In questa fase storica e geopolitica complessa, non possiamo voltarci dall’altra parte ma dobbiamo lottare per i valori democratici”. Il prefetto ha approvato il corteo principale, mentre i percorsi delle altre due manifestazioni sono ancora in fase di definizione. “La priorità – ha aggiunto Massari – è garantire l’ordine pubblico ed evitare episodi violenza”.

Il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, ha sottolineato la grande partecipazione all’iniziativa: “Domenica in piazza della Vittoria non ci sarà un partito, ma i partiti. Lo stesso vale per i sindacati, che saranno tutti presenti. Vogliamo una piazza colorata, ricca di cultura e pensiero, in contrapposizione al nero e all’oscurantismo”.

Sulla stessa linea anche Ermete Ficcadori, presidente dell’Anpi provinciale: “Ci aspettiamo una manifestazione gioiosa e pacifica, aperta a tutte le bandiere e i simboli che daranno colore al nostro corteo”. È toccato poi ad Eduardo Raia, vicepresidente di Coress, esprimere la posizione di tutte le realtà che hanno aderito: “Il mio compito è rappresentare le 155 associazioni aderenti, che provengono da mondi diversi ma condividono la stessa spinta dal basso che anima questa iniziativa”. Infine, il sindaco Massari ha fatto sapere che tutte le altre manifestazioni in programma domenica (come la festa dei fiori in piazza) non subiranno alcuna variazione. “C’è spazio per tutti, non verrà modificato nulla” ha concluso il primo cittadino.