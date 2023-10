Manifestazione spontanea in piazza pro-Palestina

Reggio Emilia, 14 ottobre 2023 – Una manifestazione spontanea nata da un gruppo di giovani universitari ha portato questo pomeriggio in piazza della Vittoria più di 500 persone, sventolanti la bandiera della Palestina. Una folla di giovani, famiglie e anziani, con una nutrita presenza di origine araba ma anche tanta parte della politica locale più marcatamente filo-palestinese, che ha manifestato il proprio dissenso per il sostegno a Israele, nonostante la tremenda azione perpetrata dal gruppo terroristico Hamas nei giorni scorsi. Tra loro era presente anche l’avvocato Vainer Burani, che ha anche preso la parola al megafono per ricordare tutti i crimini commessi dallo Stato d’Israele verso la popolazione civile dal 1948 a oggi. Sul grande striscione messo al centro del sit-in si legge “Palestina libera! Con la resistenza fino alla vittoria”. A presidiare il gruppo alcune pattuglie della polizia e agenti della digos. Non si sono registrati momenti di tensione.