Manifestazione Tute Blu. Già oltre mille adesioni

Sono già oltre un migliaio le adesioni, tra i lavoratori metalmeccanici reggiani, alla manifestazione di dopodomani a Bologna per riaprire la trattativa sul contratto nazionale. Da Reggio Emilia e provincia (Guastalla, Sant’Ilario, Correggio, Fabbrico, Novellara, Luzzara, Reggiolo, Scandiano) partiranno non meno di 25 pullman, a cui si aggiungono autobus speciali che partiranno dalle sedi aziendali di: Dana Motion System, Dpc Hydaulics, Lombardini, Ognibene Power, Ferrari Gbw, Argo Tractors, Vimi Fastener, Still, Interpump e Nexion. "Troviamo difficoltà a reperire autobus perché mancano gli autisti", dicono Fiom, Fim e Uilm.