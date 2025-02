Manifestazioni neofasciste, Cgil: "La Prefettura non la autorizzi"

Il tempo delle prese di distanza è finito, si deve fare di più e subito: Cgil chiama a raduno tutti, istituzioni, associazioni e forze politiche di ogni colore, per contrastare "una escalation – dice il segretario generale Cristian Sesena – ed evitare che qualcuno pensi davvero che Reggio può diventare punto di approdo di nostalgici del ventennio". "Da ormai settimane si rincorrono voci a mezzo social di una adunata fascista per sabato 29 marzo prossimo – spiega il sindacato –. Notizia che si aggiunge ai reiterati annunci di Forza Nuova, di voler aprire una o più sedi nella nostra provincia. Ventuno consiglieri comunali hanno votato un’ordine del giorno contrario a questa opzione ricevendo una minaccia di querela dal portavoce Roberto Fiore".

"Evitiamo di cadere fin da subito in un dibattito sul presunto diritto di manifestazione, perché il fascismo non è una opinione ma un reato" chiarisce Cgil, che poi si rivolge al Prefetto e al questore di Reggio: "Vi chiediamo di non autorizzare una sfilata di camicie nere in una città medaglia d’oro della Resistenza. La sicurezza è anche questo: mettere al sicuro i nostri valori". L’appello si estende al sindaco, al presidente della Provincia, alle forze politiche di opposizione viene chiesto di prendere le distanze, alle associazioni antifasciste di "organizzare noi una mobilitazione". "Il 9 ottobre 2021 la nostra sede nazionale è stata assaltata e devastata dai neofascisti tra cui esponenti di Forza Nuova – conclude il sindacato –. Ora che a rischio di venire assaltata è la nostra stessa città non possiamo non fare di tutto per difenderla".