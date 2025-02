‘Manimal’ si è già preso l’Unahotels: "Voglio vincere, a Reggio sto da Dio"

Faried, sono passati oltre due mesi dal suo arrivo in Serie A: come si trova in questa lega e soprattutto con la canotta di Reggio? "Sicuramente ho dovuto imparare di più sulle regole europee, come ad esempio evitare di prendere tecnico perché ho applaudito (sorride e il riferimento è alla sfida con Trento, ndr) ma da quando sono qui ho cercato di adattarmi di essere il miglior giocatore e la miglior persona possibile. Fuori dal campo sono semplicemente un padre di famiglia: finché i miei figli sono qui, mi tengono occupato e felice".

Recentemente è stato ‘microfonato’ durante una partita ed è parso ancor più chiaro il suo ruolo dal leader, condiviso con Smith e Vitali, all’interno del gruppo: quali consigli sta dando a un talento giovane come Faye? "Cerco semplicemente di dire ai ragazzi quello in cui credo. Non sai mai se quella partita potrebbe essere l’ultima, quindi gioca sempre duro, con tutto il cuore e la passione. Non importa che siano playoff Nba, Team Usa per portare a casa l’oro, oppure qui in Italia o, diciamo, in posti meno prestigiosi come la G-League: porto sempre la stessa intensità. Nessuno potrà mai dire: “Oh, Kenneth era nella media’ o ‘Era fuori forma“. No, io rimango sempre pronto ed è questo che dico a Momo: sii sempre pronto, lavora sempre sodo, dai sempre il massimo. Quando arriverà il momento di dare tutto, il tuo corpo e la tua mente non conosceranno altro".

In Coppa Italia stati eliminati da Trento e la partita purtroppo è cambiata con la sua espulsione. Ci può spiegare cos’è successo? "Jamar non mi ha visto arrivare per fare la ‘chase down’ su Ellis e quindi inavvertitamente mi ha sbilanciato e io ho colpito al volto il mio avversario. Ovviamente mi è dispiaciuto molto: io non gioco mai per far male. Stavo solo cercando di fermare quella giocata che era molto importante. Era un momento difficile e dovevamo cercare di mantenere il controllo della gara. Peccato, sia per l’espulsione sia per come è andata a finire…".

Restano comunque ancora accesi gli obiettivi del campionato e della ‘Bcl’. Se fosse costretto a scegliere tra un buon percorso in postseason o le Final Four di Coppa quale preferirebbe? "Darò tutto me stesso sia nelle partite di Bcl sia in quelle della Lega Italiana. Voglio solo vincere e se dovessimo riuscirci sarà una benedizione che ci siamo meritati".

La prossima settimana inizierà il Ramadan, cosa cambia nella routine di un professionista molto devoto come lei e quale tipo di ispirazione può dare un periodo come quello che sta per affrontare? "Penso che sia un’opportunità per concentrarmi ancora di più su me stesso, sul mio percorso e sulle mie convinzioni in Allah e Dio. Ho la forza e la volontà di svegliarmi prima della maggior parte delle persone, di mangiare prima di quanto normalmente farei e di pregare quattro volte per poi riprendere a mangiare. Lo scorso anno ho vissuto un Ramadan fantastico e, allo stesso tempo, stavo giocando davvero bene con la mia squadra di G-League, quindi non mi ha influenzato in modo negativo. Anzi, credo mi abbia dato ancora più determinazione e forza interiore".

Ultimo, ma non per importanza, la famiglia e in particolare i suoi tre figli Kiyan, Kenai e Kenneth junior che sono sempre al seguito: come vi state trovando in città? "La mia famiglia, in particolare i miei figli, la stanno vivendo pienamente. Frequentano la scuola e hanno l’opportunità di ricevere un’ottima istruzione. Stanno imparando anche italiano ed è fantastico. Metà della mia famiglia è marocchina e qui c’è una grande comunità, possiamo farne parte anche andando al mercato per comprare cibo e altre cose. È bello vedere come si sono integrati e come adesso ci siano le seconde generazioni di figli di immigrati che sono a tutti gli effetti inseriti. Ciò mi rende ancora più felice, perché i miei figli stanno arricchendo la loro cultura e la loro fede. Inoltre hanno l’opportunità di fare ciò che amano: giocare a basket e divertirsi".