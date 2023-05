Manini al Salone del Libro di Torino

Il reggiano Luca Manini (foto), residente a La Vecchia e docente di inglese al liceo Matilde di Canossa, è stato ospite al Salone del Libro di Torino come relatore a due eventi svoltisi sabato. Durante il primo, coordinato da Oronzo Cilli (autore di studi importanti su Tolkien), è stata presentata un’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali per celebrare i 50 anni dalla morte di Tolkien e della prima traduzione italiana del suo romanzo ’Lo hobbit’. Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole, invitando gli studenti a leggere ’Lo hobbit’ e a lavorare sui concetti di traduzione e letteratura fantastica.

Il secondo intervento ha avuto al centro lo scrittore vittoriano William Morris del quale Luca Manini ha tradotto e curato la prima traduzione italiana della raccolta poetica ’The Defence of Guenevere and Other Poems’ (titolo italiano: Poesie alla corte di Artù e Ginevra), pubblicata dalla casa editrice Eterea. L’editore, Roberto Arduini, ha annunciato il progetto di una pubblicazione di tutte le opere di Morris.

Manini si è concentrato sul tema del ‘vero’ nella poesia di Morris, un vero che è insieme storico e poetico, traendo Morris ispirazione sia dalle cronache storiche di Jean Froissart e il mito di Re Artù.

mat. b.