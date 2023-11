Mannaia, coltellaccio e bastone. Scoppia la rissa, quattro denunciati

Rissa con mannaia, coltellaccio e bastone, quattro uomini denunciati dai carabinieri per accuse di minaccia aggravata, porto d’armi o oggetti atti ad offendere e ricettazione in concorso. Nel casolare di Calerno teatro della violenta lite, infatti, i militari hanno recuperato 7 bici di probabile provenienza illecita. Protagonisti negativi della vicenda sono 4 soggetti di 29, 31, 32 e 50 anni, che mercoledì attorno alle 11 si trovavano in un’abitazione in disuso della frazione santilariese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, hanno iniziato a litigare per futili motivi. Alcuni passanti li hanno visti e hanno dato l’allarme. Sul posto è arrivata una pattuglia da Sant’Ilario ed una da Quattro Castella. Il 29enne, e il 31enne avrebbero aggredito gli altri due e, nonostante la presenza dei militari, il 29enne continuava a puntare in modo minaccioso un lungo bastone contro gli altri, fino a che i carabinieri non sono riusciti a riportare la calma. I due aggrediti hanno raccontato di essere stati minacciati anche con delle lame che, all’arrivo dei militari, erano state lanciate da una finestra. I carabinieri hanno così recuperato un coltello lungo 23 centimetri e una mannaia di 28 cm (18 di lama). Scoperte anche sette bici in buono stato, di cui i quattro non sono riusciti a dimostrare la proprietà.