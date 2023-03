Sarà un flash mob globale, dal titolo "Mano nella mano per la pace", l’evento a carattere planetario promosso e organizzato da Michelangelo Pistoletto, artista contemporaneo e fondatore della Città Dell’Arte, che interesserà anche la nostra città a cominciare da oggi pomeriggio. L’invito è di unirsi mano nella mano, in un’unica azione in tutto il mondo. Alle 15,30 piazza della Vittoria sarà teatro di un evento che si svolgerà in contemporanea in ogni angolo del globo. Per Reggio, è Amar ‘Costruire Solidarietà’, l’associazione presieduta da Jean Bassmaji, ad aver accolto l’appello di Pistoletto, estendendo l’invito a tutti i cittadini e a tutte le associazioni e le istituzioni.