Mano schiacciata dalla pressa mentre lavora: un’operaia è stata portata in ospedale. Infortunio sul lavoro nella prima mattinata di ieri in un’importante azienda metalmeccanica di via Vespucci a Montecavolo.

La donna è stata soccorsa dal personale della Croce Rossa di Quattro Castella e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova: nell’infortunio sul lavoro ha riportato una importante frattura all’arto, ma la sua prognosi è sotto i 30 giorni.

L’incidente - secondo le prime valutazioni, sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Ausl-Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro) - si sarebbe verificato, durante un’operazione routinaria a cui la donna era preposta, a causa di un macchinario che anziché essere attivato in funzione manuale aveva innestata la modalità automatica. f.c.