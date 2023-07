Manolo, atteso il responso Decide la Procura del Coni

Nessuna azione di protesta da parte delle attiviste ‘Non una di meno’ che ieri non si sono presentate a Cavola, all’amichevole che la Reggiana ha disputato contro il Sestri Levante.

La protesta nei confronti della Reggiana e di Manolo Portanova non ha quindi vissuto il ‘secondo tempo’, successivo alla manifestazione che le stesse attiviste avevano messo in scena la settimana scorsa in piazza Prampolini sventolando cartellini rossi e con maglie con la scritta ‘Mi sento stuprata’.

Nel mirino l’ingaggio del calciatore (condannato a sei anni in primo grado per stupro di gruppo) che però non è ancora stato ufficializzato anche perché si attende un responso da parte della procura del Coni che dovrebbe pronunciarsi martedì e potrebbe anche decidere di fermarlo, seguendo i ‘vincoli’ del codice etico.

L’amichevole di ieri, vinta dai granata di mister Nesta per 3 a 0, è stata seguita da circa 1500 tifosi che hanno incitato la squadra, compreso Manolo Portanova, tra i migliori in campo nonostante non giochi una partita ufficiale dallo scorso 4 dicembre, pochi giorni prima della condanna in primo grado. La vicenda vivrà comunque altri passaggi fondamentali, con l’appello previsto per il mese di ottobre.

Portanova aveva debuttato con la maglia della Reggiana mercoledì nell’amichevole contro l’Albinoleffe, sempre a Cavola, trovando da parte di molti tifosi un’accoglienza calorosa. Già durante il riscaldamento, dalla tribuna era partito un applauso spontaneo con il grido: ‘Vai Manolo!’.