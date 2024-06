Manomette il contatore elettrico. Denunciato per furto aggravato

Mediante la manomissione del contatore della propria abitazione si è allacciato alla rete condominiale e ha asportato illecitamente l’energia elettrica necessaria per le esigenze del proprio appartamento, la cui quantificazione è in corso di esatta stima. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato continuato i carabinieri di Bagnolo hanno denunciato un uomo 40enne di Reggio. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi. Ad informare i carabinieri della condotta illecita è stata l’amministratrice del condominio che, allertata da alcuni condomini, ha proceduto, per il tramite di un elettricista, alle verifiche del caso riscontrando che effettivamente il contatore condominiale risultava manomesso e collegato ad altro contatore di un appartamento del plesso condominiale. Verificati i fatti l’amministratrice si recava dai carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano denunciando l’accaduto. I militari ricevuta la denuncia, avviavano le indagini, delegando il sopralluogo presso il plesso condominiale che si trova a Reggio Emilia, alla sezione radiomobile della compagnia del capoluogo reggiano. I militari giunti sul posto, unitamente ai tecnici della società erogatrice dell’energia elettrica, avevano in effetti modo di verificare la manomissione del contatore condominiale i cui cavi risultavano essere collegati al contatore che forniva energia elettrica all’appartamento dell’uomo, che è stato così denunciato per furto aggravato continuato.