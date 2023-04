Manovale edile disposto a trasferte

Azienda nel settore dell’edilizia industria cerca un manovale edile. I requisiti richiesti per ricoprire l’incarico sono soprattutto: patente B, comprensione e conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese parlata e scritta, lingua egiziana parlata, e disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Per tale impiego sarà previsto un inserimento con Ccnl Edilizia Industria a tempo determinato di 6 mesi. L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì).

L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato). Qualifica Istat: Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate