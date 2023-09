Manovre elettorali a Rolo, pronta la lista Attiva

Rolo (Reggio Emilia), 19 settembre 2023 - Cominciano le prime manovre in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Mentre alcuni partiti e gruppi politici iniziano gli incontri nei vari paesi per sondare le varie situazioni, a Rolo c’è già una lista ufficiale con tanto di promotore. Si tratta di una lista civica, Rolo Attiva, creata da un gruppo di cittadini e coordinata da Giorgio Contini, 64 anni, neopensionato, impegnato nelle associazioni locali e già candidato consigliere nel 2019. “Il comune denominatore che unisce le persone che hanno fatto nascere questo movimento è l’entusiasmo, la voglia di fare, l’aver cura di Rolo e dei Rolesi”, dicono i promotori. Che aggiungono: “Il movimento non ha nessun legame con i partiti e vede al suo interno competenze in settori diversi, competenze che verranno messe al servizio dei cittadini, per poter dare rinnovata forza al paese ed utilizzare al meglio le risorse economiche di cui dispone”. A breve verrà pubblicato un “manifesto”, che rappresenta la “carta costituzionale” del movimento, ispirato da 6 parole chiave, che daranno vita alle azioni concrete che saranno alla base del programma elettorale.