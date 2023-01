Manovre salvavita, nuova lezione alla Cri

Domattina dalle 9,30 si svolge la seconda e ultima lezione del corso informativo promosso dalla Croce rossa di Guastalla nella sede di via Allende dedicato alle manovre salvavita e disostruzioni pediatriche, con operatori esperti a illustrare le tecniche corrette da attuare in caso di emergenze con bambini. Il precedente incontro, alla sala riunioni della Croce rossa, ha registrato un notevole afflusso di persone interessate al corso, in particolare genitori e educatori. Per informazioni si può telefonare alla sede Cri oppure inviare mail a [email protected]