"Mantengo vive le nostre tradizioni"

"Reggio è la città che mi ha cresciuto, ormai la percepisco come la mia casa". Pavincika Sutharsan è arrivata qui nel 2010, a soli tre anni e mezzo, dopo che la sua famiglia ha lasciato lo Sri Lanka in fuga dalla guerra. "Mio padre ha trovato subito lavoro, io ho iniziato la scuola e ho imparato in fretta l’italiano". Oggi Pavincika frequenta il liceo Aldo Moro. "Ho costruito relazioni significative e partecipo a molte attività scolastiche e culturali. Reggio ci ha offerto delle opportunità importanti, che mi hanno dato le basi per diventare la persona che sono oggi". Ma non ha dimenticato le sue origini: "Mantengo vive le tradizioni grazie alla scuola Tamil e al nuovo Tempio Hindu".