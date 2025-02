Manuela Fiorita ha scelto la musica: "Ho lasciato il lavoro da prof. Ora faccio la manager di artisti"

In trasferta nel cuore della ’città dei fiori’, in occasione della settimana sanremese della canzone italiana, c’è un volto noto della musica made in Reggio Emilia. Si tratta di Manuela Fiorita, 43 anni, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte di Manu LJ. Un talento che ha da pochi mesi accantonato il ruolo di professoressa per puntare tutto sul suo primo grande amore: la musica, ma con un cambio di professione, passando dal palco al dietro le quinte.

Per undici anni ha affiancato alla carriera musicale il ruolo di docente di inglese in diverse scuole superiori della città, tra le quali il liceo Moro. Suoi, lo ricordiamo, diversi brani di successo tra cui ’What a Love’, ’Say Yes’, ’Another World’, nati dalle collaborazioni con nomi di rilievo della dance italiana e internazionale: Larry Pignagnoli, creatore del fenomeno Benny Benassi, Alex Bagnoli, produttore di hit degli anni ’90, Gabry Ponte e Besford.

Ieri sera era al teatro Ariston e in questi giorni sta lavorando a Sanremo per prendere parte a diversi meeting, legati al suo nuovo ruolo di manager e artist & repertoire, per l’etichetta di musica reggiana Off Limits. Racconta: "A un certo punto della mia vita mi sono stancata di aspettare i risultati del concorso da prof di ruolo e, grazie anche al supporto della mia famiglia, ho deciso di fare il grande salto. Ora mi occupo di selezionare i cantanti a cui affidare testi e musiche scritti dagli autori, inoltre sono una figura di collegamento e supporto per gli artisti".

A casa la aspetta un bimbo di 5 anni, Pietro, avuto dal compagno Fabio Caliceti con cui vive nel quartiere di Regina Pacis, affidato in questi giorni alle nonne. All’attivo ha anche un blog dedicato a beauty e tendenze e un libro dal titolo ’Destinazione successo: nella vita serve un trucco’, che racconta proprio quello che era il suo sogno da ragazzina: arrivare sul palco del Festival di Sanremo. Ora il suo lavoro è fare in modo che i cantanti, soprattutto giovani, riescano ad arrivarci.

Spiega Manuela: "Molti di loro sono spaesati, non hanno nessuno alle spalle che li guidi e li tuteli, io faccio questo. Inoltre, siccome sono in pochi a scrivere le musiche e i testi delle canzoni che cantano, scelgo per loro i brani più adatti alla loro voce e personalità. Nell’hip-hop ho lavorato recentemente con Nello Taver, che va forte tra i giovanissimi, inoltre sto creando contatti con i manager di artisti che ascoltano i nostri brani come Rose Villain, Lazza e Anna Pepe. Siamo in trattativa anche con Gabry Ponte".

Inevitabile poi parlare con lei delle prime due serate del Festival, sulle quali ha opinioni ben precise: "Mi ha stupito positivamente la cantautrice di origini guastallesi Gaia Gozzi: è stata brava nell’esecuzione e sono certa che il suo pezzo andrà forte in radio". Tra le canzoni promosse: "Quelle di Giorgia e Olly. Bravi anche Lucio Orsi e Joan Thiele, che ha cantato per anni con il reggiano Valerio Carboni". Delusione invece per Elodie e Coma Cose, ma in generale rileva come "quest’anno abbia vinto la melodia tradizionale. A proposito dei look finalmente è tornata un’eleganza sobria, senza esagerazioni. Bocciati solo gli smanicati per gli uomini, assolutamente fuori contesto".