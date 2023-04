Manutentore e riparatore per la coop sociale La Vigna

La Vigna Società Cooperativa Sociale - Reggio ricerca operatoretrice dell’autoriparazione di veicoli a motore in grado di effettuare in modo autonomo e responsabile interventi di manutenzione, riparazione e messa a punto di ciclomotori, autoveicoli e automezzi per raccolta rifiuti urbani (in prevalenza motocarri con vasca da 2mc). Il candidato, con ausilio di documentazione tecnica sarà in grado di svolgere principalmente le seguenti mansioni, basandosi sull’ordine dei lavori: emettere diagnosi in base a esame metodico anomalie; decidere metodo riparazione; valutare livello di usura e l’idoneità residua dei pezzi di ricambio, proponendo interventi di natura preventiva; eseguire interventi di manutenzione ordinaria; effettuare riparazioni e sostituzione ricambi necessari; effettuare messa a punto delle componenti meccaniche. Qualifica Istat: meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili, professioni assimilate.