Manutenzione al ponte Bettola Scandiano: finire entro settembre

Continuano i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Bettola in via per Viano a Mazzalasino. Gli interventi sono iniziati a luglio e dovrebbero continuare fino alla fine di settembre. Al momento è in atto il rifacimento completo della soletta, dei parapetti e della pavimentazione per garantire la sicurezza del ponte che presentava alcune parti ammalorate. Il ponte Bettola è dunque ancora chiuso per consentire l’esecuzione delle opere.

"Per i cittadini, residenti nelle quattro-cinque case della zona, è stata realizzata una strada provvisoria che attraversa il greto del torrente Tresinaro – dice l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni –. L’obiettivo principale è garantire una maggiore sicurezza del ponte di Mazzalasino. I parapetti non erano a norma ed era necessario eseguire la sistemazione dell’impalcato". Un’operazione compiuta dal Comune di Scandiano per una spesa complessiva di 100mila euro di cui 70mila euro per lo svolgimento dei lavori.

"Gli interventi stanno procedendo velocemente – sottolinea l’assessore Pedroni – rispettando i tempi previsti. Ci auguriamo di riconsegnare il ponte, chiuso da circa un mese, ai cittadini prima dell’autunno. Non ci sono tuttavia dei disagi perché abbiamo concordato il cantiere con i residenti. Sono molto soddisfatto perché saranno compiute opere importanti sul ponte".

Matteo Barca