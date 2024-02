Manutenzione bici, due nuove colonnine

Sono già operative le due nuovissime postazioni per la manutenzione delle bici installate a Vezzano in due punti strategici. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di installare una prima colonnina nel parcheggio della Pinetina dove si trova l’area di sosta camper; la seconda è stata posizionata lungo la ciclopedonale della via Matildica del Volto Santo che collega Reggio alla collina. Le due colonnine contengono attrezzi per piccoli lavori di manutenzione, che possono rendersi necessari per chi utilizza la bicicletta, nonché una pompa.